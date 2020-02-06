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10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древний женский скелет открыл тайну первых обитателей Америки

В подводных пещерах возле мексиканского города Тулум обнаружены останки возрастом не менее 9,9 тысяч лет, которые проливают свет на раннюю историю заселения Америки.

Источник: Eugenio Acevez

Люди живут на полуострове Юкатан в Мексике, по крайней мере, с позднего плейстоцена (126−11,7 тысяч лет назад). Ученые знают об этих древних сообществах в основном благодаря скелетам, найденным в затопленных пещерах Тулума.

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Последний найденный скелет сохранился лишь на 30%, говорится в исследовании немецких ученых, опубликованном в PLOS ONE. Вольфганг Стиннесбек из Гейдельбергского университета и его коллеги провели краниометрические измерения находки — изучили строение черепа.

Затем они сравнили череп с 452 черепами из Северной, Центральной и Южной Америки, а также с другими черепами, найденными в пещерах Тулума.

Анализ показал, что кости, вероятно, принадлежали женщине возрастом около 30 лет. Она жила не менее 9,9 тысяч лет назад. У нее была мезоцефальная форма головы — ни особенно широкая, ни узкая, с широкими скулами и плоским лбом. Такие же параметры были и у трех других черепов из пещер Тулума. У всех этих людей также развился зубной кариес, что может указывать на диету с высоким содержанием сахара.

В то же время большинство других американских черепов этого периода скорее узкие и удлиненные, а их зубы стерты, как в случае с употреблением твердой пищи.

Ученые предполагают, что среди первых обитателей Северной и Южной Америки были как минимум две морфологические различные группы людей. Одна из них жила довольно изолированно на полуострове Юкатан.

Таким образом, история заселения Америки оказалась более сложной, чем предполагалось ранее.

Анна Лысенко

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