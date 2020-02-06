Древний женский скелет открыл тайну первых обитателей Америки

Люди живут на полуострове Юкатан в Мексике, по крайней мере, с позднего плейстоцена (126−11,7 тысяч лет назад). Ученые знают об этих древних сообществах в основном благодаря скелетам, найденным в затопленных пещерах Тулума.
Последний найденный скелет сохранился лишь на 30%, говорится в исследовании немецких ученых, опубликованном в PLOS ONE. Вольфганг Стиннесбек из Гейдельбергского университета и его коллеги провели краниометрические измерения находки — изучили строение черепа.
Затем они сравнили череп с 452 черепами из Северной, Центральной и Южной Америки, а также с другими черепами, найденными в пещерах Тулума.
Анализ показал, что кости, вероятно, принадлежали женщине возрастом около 30 лет. Она жила не менее 9,9 тысяч лет назад. У нее была мезоцефальная форма головы — ни особенно широкая, ни узкая, с широкими скулами и плоским лбом. Такие же параметры были и у трех других черепов из пещер Тулума. У всех этих людей также развился зубной кариес, что может указывать на диету с высоким содержанием сахара.
В то же время большинство других американских черепов этого периода скорее узкие и удлиненные, а их зубы стерты, как в случае с употреблением твердой пищи.
Ученые предполагают, что среди первых обитателей Северной и Южной Америки были как минимум две морфологические различные группы людей. Одна из них жила довольно изолированно на полуострове Юкатан.
Таким образом, история заселения Америки оказалась более сложной, чем предполагалось ранее.