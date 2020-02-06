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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара разыгрывала предложение в людных местах ради бесплатных напитков

Но однажды бойфренд решился сделать его по-настоящему.

Коринн Миллер и Адам Кэрролл из города Пратвилла, штат Алабама, познакомились в июне 2019 года, а спустя месяц отправились праздновать день рождения девушки в Атланту. У пары был ограниченный бюджет, а потому, чтобы сэкономить на напитках, они решили разыграть фейковое предложение руки и сердца.

Парочка заранее купила кольцо, и в окружении множества людей в баре, Адам опустился на одно колено и попросил Коринн стать его женой. Свидетели этого события стали аплодировать и угощать пару выпивкой. Этот же трюк Миллер и Кэрролл проворачивали еще несколько раз, пишет Metro.

Но через полгода, в день рождения Адама, он сделал предложение ей по-настоящему, и на этот раз это был сюрпризом для его девушки. Как пошутила Коринн, фейковое предложение помогло им сэкономить немного денег на настоящее помолвочное кольцо.

Екатерина Гура

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