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11:37 (мск), источник: РИА Новости

В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Резкое падение атмосферного давления зафиксировано в Москве в ночь со среды на четверг, сообщается на сайте «Метеоновости» московского метеобюро.

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Источник: РИА Новости

«Уже в ночь со среды на четверг атмосферное давление в столице стало понижаться. О себе напомнил приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. И если в полночь давление составило 744,4 миллиметра ртутного столба, то уже к 10 часам оно понизилось до 734,6 миллиметра ртутного столба. То есть на 10 миллиметров. Другими словами, атмосферное давление падает по 1 миллиметру ртутного столба за час», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг Москва останется в поле пониженного атмосферного давления, что может не лучшим образом сказаться на самочувствии не только метеозависимых людей, но и на здоровье детей и людей, преклонного возраста.

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