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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удивительный лавовый тоннель в Исландии показали на фото

Завораживающее зрелище.

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Путешественники называют Исландию другой планетой, находящейся на Земле. И это неудивительно. Только здесь можно встретить невероятные «космические» пейзажи из вулканов и ледников.

Новость
Ледяные пещеры в Исландии показали изнутри (фото)

Эта страна также славится своими лавовыми тоннелями или трубками, образовавшимися много тысяч лет назад в результате извержений вулканов и потоков лавы, которые застывали снаружи и создавали подобие труб. Когда магма из них вытекла, то остались только эти застывшие лавовые тоннели, которые со временем превратились в пещеры с провалами, сквозь которые туда поступает свет.

Лавовый тоннель Рауфархолшеллир является одним из самых длинных и самых известных в Исландии. Во многом благодаря своему расположению — он находится всего в 30 минутах езды от Рейкьявика, столицы страны.

За последние пару месяцев в этих местах выпало рекордное количество снега, а потому лавовая пещера местами превратилась в зимнее царство с причудливыми снежными скульптурами и застывшими ледяными фигурами.

Екатерина Гура

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