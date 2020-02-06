13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удивительный лавовый тоннель в Исландии показали на фото
Завораживающее зрелище.
Путешественники называют Исландию другой планетой, находящейся на Земле. И это неудивительно. Только здесь можно встретить невероятные «космические» пейзажи из вулканов и ледников.
Эта страна также славится своими лавовыми тоннелями или трубками, образовавшимися много тысяч лет назад в результате извержений вулканов и потоков лавы, которые застывали снаружи и создавали подобие труб. Когда магма из них вытекла, то остались только эти застывшие лавовые тоннели, которые со временем превратились в пещеры с провалами, сквозь которые туда поступает свет.
Лавовый тоннель Рауфархолшеллир является одним из самых длинных и самых известных в Исландии. Во многом благодаря своему расположению — он находится всего в 30 минутах езды от Рейкьявика, столицы страны.
За последние пару месяцев в этих местах выпало рекордное количество снега, а потому лавовая пещера местами превратилась в зимнее царство с причудливыми снежными скульптурами и застывшими ледяными фигурами.
Екатерина Гура