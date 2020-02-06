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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Древний потоп зафиксировали в наскальных рисунках

Благодаря необычному научному методу австралийские исследователи смогли точно датировать знаменитую наскальную живопись Брэдшоу и выяснить, что рисунки отражают древний катаклизм, связанный с ростом уровня моря.

Наскальная живопись и петроглифы аборигенов в Австралии найдены повсеместно. Одну из самых известных находок сделали в 1891 году местный скотовод Джозеф Брэдшоу и его брат в горном массиве Кимберли на северо-западе Австралии. Это были многочисленные рисунки человеческих фигур в головных уборах, с сумками, копьями и другими предметами.

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Сейчас ученые насчитывают почти 9 тысяч таких наскальных изображений. Но точная их датировка до сих пор оставалась проблемой.

В новом исследовании ученые из Мельбурнского университета сосредоточились на датировке частичек угля, сохранившихся в окаменелых осиных гнездах рядом с наскальной живописью. Уголь использовался древними художниками, создавшими рисунки. Его частички, вместе с песчинками, попадали в гнезда насекомых, где были надежно защищены от солнечного света. Это позволило провести радиоуглеродный анализ и выяснить, что наскальная живопись была создана 12 тысяч лет назад, плюс-минус 500 лет, пишет Science.

Время создания рисунков точно совпало с глобальным катаклизмом. Ледниковый период подошел к концу. Из-за быстрого роста уровня Мирового океана округ Кимберли оказался наполовину под водой. По словам ученых, наскальные рисунки отображают хаос массовых миграций из-за древнего потопа.

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Анна Лысенко

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