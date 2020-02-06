Портативная колонка заменила пингвиненку родителей

Осиротевшего пингвиненка в одном из британских зоопарков воспитывают с помощью портативной колонки, спрятанной внутри плюшевого пингвина, пишет Metro.
Динамик проигрывает звуки пингвинов, записанные в дикой природе. Смотрители зоопарка надеются, что это поможет малышу вырасти «настоящим диким пингвином». Ведь если пингвинята растут в неволе без мамы и папы, они привязываются к людям, которые о них заботятся, считая их своими родителями. Это мешает им в будущем адаптироваться к жизни в стае.
«Мы хотим, чтобы этот птенец рос как пингвин, а не думал о себе как о человеке», — говорит местный специалист Джейсон Келлер.
Такой метод уже не раз использовали с другими птицами, но пока нет убедительных доказательств, что он работает.