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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Портативная колонка заменила пингвиненку родителей

Она проигрывает звуки пингвинов из дикой природы.

Осиротевшего пингвиненка в одном из британских зоопарков воспитывают с помощью портативной колонки, спрятанной внутри плюшевого пингвина, пишет Metro.

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Динамик проигрывает звуки пингвинов, записанные в дикой природе. Смотрители зоопарка надеются, что это поможет малышу вырасти «настоящим диким пингвином». Ведь если пингвинята растут в неволе без мамы и папы, они привязываются к людям, которые о них заботятся, считая их своими родителями. Это мешает им в будущем адаптироваться к жизни в стае.

«Мы хотим, чтобы этот птенец рос как пингвин, а не думал о себе как о человеке», — говорит местный специалист Джейсон Келлер.

Такой метод уже не раз использовали с другими птицами, но пока нет убедительных доказательств, что он работает.

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Пингвины в зоопарке Living Coasts Zoo

Анна Лысенко

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