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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник изобразил номинантов «Оскара» в виде статуэток

Всего он проиллюстрировал девять картин с наибольшим количеством номинаций.

Новость
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В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». В преддверии этого события дизайнер, арт-директор и иллюстратор Олли Гиббс создал серию работ, посвященную главным номинантам этого года.

Фильмы он изобразил в виде оскаровских статуэток, придав им характерные черты главных героев и элементов той или иной картины.

Так, Гибб проиллюстрировал фильмы «Джокер» (11 номинаций), «1917» (10 номинаций), «Ирландец» (10 номинаций), «Однажды в … Голливуде» (10 номинаций), «Кролик Джоджо» (6 номинаций), «Брачная история» (6 номинаций), «Паразиты» (6 номинаций), «Маленькие женщины» (6 номинаций), а также «Ford против Ferrari» (4 номинации).

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"Джокер"
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"1917"
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"Ирландец"
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"Однажды в… Голливуде"
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"Кролик Джоджо"
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"Брачная история"
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"Паразиты"
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"Маленькие женщины"
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"Ford против Ferrari"

Екатерина Гура

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