17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник изобразил номинантов «Оскара» в виде статуэток
Всего он проиллюстрировал девять картин с наибольшим количеством номинаций.
В ночь с 9 на 10 февраля в
Фильмы он изобразил в виде оскаровских статуэток, придав им характерные черты главных героев и элементов той или иной картины.
Так, Гибб проиллюстрировал фильмы «Джокер» (11 номинаций), «1917» (10 номинаций), «Ирландец» (10 номинаций), «Однажды в … Голливуде» (10 номинаций), «Кролик Джоджо» (6 номинаций), «Брачная история» (6 номинаций), «Паразиты» (6 номинаций), «Маленькие женщины» (6 номинаций), а также «Ford против Ferrari» (4 номинации).
Екатерина Гура