Оптическая иллюзия с поездом удивила соцсети (видео)

Во всех случаях речь идет о том же поезде, который едет с той же скоростью, уточняет Китаока. Меняется только ширина охвата на видео.
Если снимать в широкоугольном режиме, будет казаться, что поезд едет быстро. Если немного зумировать картинку, поезд будет ехать «медленнее». Если картинку приблизить максимально, будет казаться, что состав еле ползет. Такая иллюзия возникает из-за особенностей бокового зрения человека.
Ролик просмотрели уже больше 600 тысяч человек.
«Первый отрывок: как быстро течет жизнь в реальности. Второй отрывок: как быстро течет январь. Последний отрывок: хочу, чтобы жизнь пролетала с такой скоростью», — шутят читатели.
«Так вот почему в Италии всегда опаздывают поезда! Машинисты просто смотрят на рельсы неправильно».
«Да, да, мы для этого в quake3 играли с fov 125) для скорости и динамики», — комментируют геймеры.
«То же самое, если играешь на авиасимуляторе», — добавляют пользователи.