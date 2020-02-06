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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Оптическая иллюзия с поездом удивила соцсети (видео)

Изучающий оптические иллюзии японский психолог Акиёши Китаока опубликовал видео, на котором поезд необъяснимым образом «меняет» скорость в зависимости от угла съемки.

Во всех случаях речь идет о том же поезде, который едет с той же скоростью, уточняет Китаока. Меняется только ширина охвата на видео.

Если снимать в широкоугольном режиме, будет казаться, что поезд едет быстро. Если немного зумировать картинку, поезд будет ехать «медленнее». Если картинку приблизить максимально, будет казаться, что состав еле ползет. Такая иллюзия возникает из-за особенностей бокового зрения человека.
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Ролик просмотрели уже больше 600 тысяч человек.

«Первый отрывок: как быстро течет жизнь в реальности. Второй отрывок: как быстро течет январь. Последний отрывок: хочу, чтобы жизнь пролетала с такой скоростью», — шутят читатели.

«Так вот почему в Италии всегда опаздывают поезда! Машинисты просто смотрят на рельсы неправильно».

«Да, да, мы для этого в quake3 играли с fov 125) для скорости и динамики», — комментируют геймеры.

«То же самое, если играешь на авиасимуляторе», — добавляют пользователи.

Анна Лысенко

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