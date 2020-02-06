В списке богатейших россиян сменился лидер

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин возглавил российскую часть глобального списка Forbes, свидетельствуют данные Forbes Real Time. В глобальном рейтинге, составляемом ежегодно, Потанин оказывался первым лишь однажды — в 2015 году с состоянием в $15,4 млрд.
Произошло это благодаря последовательному росту акций «Норникеля», главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию.
Второе место в Forbes Real Time занял Вагит Алекперов. От Потанина он отстает всего на $100 млн. Главный нефтяной магнат России никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, но шансы это сделать в ближайшей перспективе вполне реальны — если акции «Лукойла» в начале февраля 2019 года торговались на уровне 5461 рублей за штуку, то сегодня — 6535 рублей.
Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон, в прошлом феврале возглавивший ежегодный список Forbes. Его состояние сейчас составляет $24,9 млрд. И дело не в том, что он обеднел — в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в $24 млрд, однако росло не так значительно, как у конкурентов.
Рост котировок «Норникеля» во многом объясняется благоприятной конъюнктурой на рынке палладия.
Цены на палладий по-прежнему радуют всех. Несмотря на то, что многие рассматривают его как инвестиционный пузырь, ожидается, что и в 2020 году его дефицит сохранится, а значит, перспектив падения цен на этот актив не просматривается.
Максим Худаловруководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА
Палладий изначально применялся для замены дорогой платины при производстве катализаторов, однако сейчас платина стоит уже в два раза дешевле палладия, объясняет он. «Было бы логично перейти обратно, но в силу того, что все исследовательские усилия брошены на создание электромобилей, никто не занимается модернизацией двигателей внутреннего сгорания», — говорит аналитик.
Ситуация на рынке располагает к оптимизму: паника, которая была на рынках сырья на фоне ожидания проседания китайского рынка из-за борьбы с коронавирусом, сходит на нет, «зомби-апокалипсиса не происходит», заключает Худалов.
«“Норильский Никель” можно спокойно переименовать в “Норильский Палладий”, так как доля этого металла в бизнесе уже приближается к 50%, а доля никеля — к 20%» — говорит руководитель аналитического департамента БКС Кирилл Чуйко. В долгосрочной перспективе цена, скорее всего, сократится, считает он.
Что касается перспектив «Лукойла», то они в значительной степени определяются его дивидендной политикой. В 2019 году компания сместила фокус в сторону дивидендов, утвердив в декабре новую дивидендную политику, которая предполагает, что общая сумма дивидендов составит не менее 100% от свободного денежного потока «Лукойла», напоминает аналитик по нефтезаговому сектору «Атона» Анна Бутко. По ее оценке, дивидендная доходность по итогам 2019 года может составить около 8%. Несмотря на некоторый негатив вокруг бумаг компании в связи с ситуацией с коронавирусом, долгосрочные перспективы компании можно оценить как позитивные, добавляет эксперт.