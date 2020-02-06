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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жизнь пассажиров «зараженного» круизного лайнера показали на фото

20 человек на борту заболели коронавирусом.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 19:43 MSK, 05.02
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1 029Выздоровело
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Круизный лайнер Diamond Princess с 2666 пассажирами на борту уже несколько дней стоит на карантине в Японии. У 20 человек на его борту были выявлены симптомы коронавируса.

Лайнер вышел из Йокогамы в Японии 20 января, зашел в несколько портов Японии, Гонконге и Вьетнаме, а затем вернулся обратно 3 февраля. У пассажира судна, сошедшего в Гонконге, обнаружили признаки заражения. Было решено поместить Diamond Princess на карантин не менее, чем на 2 недели.

Как сообщают японские СМИ, на борту лайнера находятся 24 россиянина. Зараженных среди них нет.

По последним данным, коронавирусом из китайской провинции Ухань заразились более 28 тысяч человек, 565 из них погибли.

Анна Лысенко

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