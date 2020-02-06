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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка придумала необычный способ приучить семью к уборке

Пока хитрый план не сработал.

В одной из закрытых групп на Facebook анонимная жительница Австралии рассказала о необычном эксперименте, который она решила провести в своей семье.

Женщина призналась, что муж и дети совсем не помогают ей с уборкой, а потому она решила стимулировать их денежным вознаграждением.

Она прикрепила к пустому рулону от туалетной бумаги 20-долларовую купюру и 5-долларовую к обычному сложенному листу бумаги. Рулон она оставила лежать деньгами вниз на полу в туалете, бумажку (в нее тоже спрятала деньги) — в коридоре возле двери.

Находчивая женщина хотела проверить, кто и через какое время поднимет мусор и найдет деньги, но за неделю эксперимента никто из домочадцев так и не удосужился этого сделать.

Австралийка отметила, что продолжит свой эксперимент и будет увеличивать сумму денег, которые, судя по всему, все равно достанутся именно ей.

Екатерина Гура

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