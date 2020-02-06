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15:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Сябитова раскрыла размер пенсии и посоветовала не рассчитывать на государство

Сваха в телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. Об этом сообщает издание «Телепрограмма».

Источник: РИА "Новости"

«У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», — отметила она, добавив, что пенсии «всегда были маленькие». «Спасибо, что такую дали», — поблагодарила ведущая.

Она подчеркнула, что о пенсии стоит задуматься уже в момент получения первой зарплаты и посоветовала не рассчитывать на государство.
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Также Сябитова оценила слова коллеги по цеху Елены Ханги, которая критически отнеслась к тому, что получает пенсию в размере 23 тысяч рублей. «А с чего ей жаловаться? Вы что не знали, что нужно откладывать и думать», — посчитала ведущая.

Она раскритиковала тех современных пенсионеров, которые сетуют на маленькую пенсию. «А что вы сделали-то, дорогие мои? Целину-то осваивали? Теперь за каждую копейку бьетесь. Поэтому как потопали, так и полопали. Никаких обид на государство быть не может», — заключила Сябитова.

Ранее размер своей пенсии раскрыл юморист Евгений Петросян. По его словам, он получает больше 20 тысяч рублей, которых ему вполне хватает на все расходы. После этих слов он рассмеялся.

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