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17:02 (мск), источник: Интерфакс

ФСО отказалась комментировать появление тепловизоров на входе в Кремль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — В Федеральной службе охраны (ФСО) воздержались от комментариев по поводу введения дополнительных мер проверки на входе в Кремль — с помощью тепловизора.

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Источник: РИА "Новости"

Журналисты, приходящие на мероприятия в Кремль, уже несколько дней отмечают, что, помимо обычного досмотра на «рамке», их проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в рамках мероприятий по предупреждению коронавируса.

В частности, такой прибор применяется при прохождении в Кремль через контрольно-пропускной пункт у Кутафьей башни, пропускающий наибольшее количество посетителей."Мы эту информацию не комментируем", — сказали «Интерфаксу» в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

При этом там подчеркнули, что «досмотр был одинаковым для всех проходящих в Кремль — и для журналистов, и для приглашенных на мероприятия с участием президента».
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Ранее в четверг в Кремле прошло награждение лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, затем глава государства Владимир Путин начал там заседание президентского совета по науке и образованию. Журналисты, освещающие эти мероприятия, на входе в Большой Кремлевский дворец, помимо обычного досмотра, прошли процедуру дистанционной проверки температуры тела с помощью тепловизора.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок правительства РФ, в связи с этим заявила, что температуру у журналистов, пришедших на официальные мероприятия в Московский Кремль, проверяли не из-за нового коронавируса, а для предупреждения распространения обычного сезонного гриппа.

Это (проверки тепловизором — ИФ) связано с эпидемией гриппа, на самом деле, которая начинает постепенно в регионах распространяться. Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься.
Татьяна Голикова
вице-премьер
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