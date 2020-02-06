16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка изменилась до неузнаваемости после оскорблений из-за лишнего веса
Теперь она звезда соцсетей.
28-летняя Хейли Уэстоби из Сиднея работает в сфере маркетинга и рекламы, а также подрабатывает моделью и персональным
Всего несколько лет назад Хейли бы никто не узнал — девушка была очень застенчивой и весила 119 килограммов. По словам австралийки, она начала быстро набирать вес в университете
Разорвав с ним отношения, Хейли решила изменить себя и свою жизнь. Своей методикой девушка называет планирование и постановку небольших целей. Изначально она поставила себе цель сбросить 5 килограммов за месяц, потом еще и еще.
Кроме того, она записалась в
Чуть больше чем за год девушка похудела на 65 килограммов, и узнать в ней прежнюю Хейли невозможно.
Екатерина Гура