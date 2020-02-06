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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка изменилась до неузнаваемости после оскорблений из-за лишнего веса

Теперь она звезда соцсетей.

28-летняя Хейли Уэстоби из Сиднея работает в сфере маркетинга и рекламы, а также подрабатывает моделью и персональным фитнес-тренером.

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Всего несколько лет назад Хейли бы никто не узнал — девушка была очень застенчивой и весила 119 килограммов. По словам австралийки, она начала быстро набирать вес в университете из-за вечеринок с алкоголем и фастфудом. Сама Хейли понимала, что быстро полнеет, и это плохо сказывается на ее здоровье и внешнем виде, но толчком к переменам стали замечания и насмешки со стороны бывшего парня. Он обижал ее и называл толстой, пишет Daily Mail.

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Разорвав с ним отношения, Хейли решила изменить себя и свою жизнь. Своей методикой девушка называет планирование и постановку небольших целей. Изначально она поставила себе цель сбросить 5 килограммов за месяц, потом еще и еще.

Всю еду она покупала раз в неделю и по воскресеньям готовила блюда на все семь дней.

Кроме того, она записалась в фитнес-центр, который посещала минимум четыре раза в неделю. В итоге Хейли стала буквально одержима физическими нагрузками и решила попробовать себя в качестве тренера.

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Чуть больше чем за год девушка похудела на 65 килограммов, и узнать в ней прежнюю Хейли невозможно.

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Екатерина Гура

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