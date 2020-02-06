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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астронавтка Кристина Кох установила новый космический рекорд

Миссия Кох даст возможность исследователям лучше изучить, как пребывание в космосе влияет на женщин.

Источник: NASA

Кристина Кох провела на Международной космической станции 328 дней — дольше, чем любая другая женщина-астронавт, сообщают в NASA.

Она облетела Землю 5 тысяч 248 раз и совершила шесть выходов в открытый космос. В октябре 2019 года Кох и ее коллега Джессика Мейр стали первой полностью женской командой, которая совершила групповой выход в открытый космос.

6 февраля Кох и ее коллеги, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, наконец вернулись с МКС. Аппарат пилотируемого корабля «Союз» с космонавтами приземлился в Казахстане к юго-востоку от города Жезказган.

Кох побила рекорд Пегги Уитсон, которая пробыла в космосе 289 дней. А мировой рекорд принадлежит россиянину Валерию Полякову, который пробыл в космосе 437 дней.

Анна Лысенко

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