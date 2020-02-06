17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астронавтка Кристина Кох установила новый космический рекорд
Миссия Кох даст возможность исследователям лучше изучить, как пребывание в космосе влияет на женщин.
Кристина Кох провела на Международной космической станции 328 дней — дольше, чем любая другая
6 февраля Кох и ее коллеги, россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано, наконец вернулись с МКС. Аппарат пилотируемого корабля «Союз» с космонавтами приземлился в Казахстане к
Кох побила рекорд Пегги Уитсон, которая пробыла в космосе 289 дней. А мировой рекорд принадлежит россиянину Валерию Полякову, который пробыл в космосе 437 дней.
Анна Лысенко