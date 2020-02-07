Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия «создают» мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а «русские мужчины — мачистые». С ним согласился историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, отметив, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.
По мнению телеведущего, мужская красота является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.
«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать», — рассказал Нагиев.
Он добавил, что негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.