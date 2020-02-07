Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Тест. Хороший ли вы бармен?Проверьте себя, а хорошо ли вы разбираетесь в алкогольных коктейлях?
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
00:53 (мск), источник: РИА Новости

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью порталу Nation News заявил, что мужская красота — это не только внешние данные. Так он прокомментировал заявление кутюрье Жан-Поля Готье, назвавшего русских мужчин некрасивыми.

Источник: РИА Новости

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия «создают» мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах. Готье объяснил это тем, что первые стараются понравиться, а «русские мужчины — мачистые». С ним согласился историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев, отметив, что к достоинствам русских мужчин можно отнести их трудолюбие и спортивное телосложение.

По мнению телеведущего, мужская красота является симбиозом ума, воспитанности, такта и чувства юмора.

«Вот если что-то в этой цепочке отсутствует, то моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы. Все, что я могу пожелать мужчинам, и себе в первую очередь, это думать головой, смотреть на лучшие образцы великих мужчин, ориентироваться не на местечковость соседа, а на лучших представителей мужского пола в историческом масштабе, и понимать, что есть куда стремиться и есть о чем мечтать», — рассказал Нагиев.

Он добавил, что негативное воздействие на внешний вид людей оказывает отсутствие культуры, истории в каждой семье и воспитания.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом
Британия решила снять с России часть санкций
В списке богатейших россиян сменился лидер
Россиян предупредили о «погодных качелях»
На берегу Финского залива скопились «яйца» (фото)
Показана жизнь пассажиров «зараженного» круизного лайнера (фото)
Айсберг размером в две Москвы движется в сторону Атлантики
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вещи, которые Вам приятны. 204
Совет нужен -- 172
А почему такая спешка с поправками в Конституцию? 136
Вспомним чему учили в автошколе? 117
Кино
Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной в мире Параметры 33-летнего актера на 92% близки к «идеалу»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Тарасов и Костенко снова стали родителями Звездная пара принимает поздравления. Первые фото с новорожденной
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь