09:47 (мск), источник: Известия
Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Согласно документу, опубликованному 6 февраля на официальном
Таким образом, изменения вносятся в 86 статью Семейного кодекса, которая раньше предусматривала участие суда только в случае, если родитель не платит алименты на лечение и реабилитацию ребенка.
Закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом в конце 2019 года.
21 января Госдума приняла законопроект, разрешающий использование маткапитала для строительства жилого дома на садовом участке.