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09:47 (мск), источник: Известия

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.

Источник: Reuters

Согласно документу, опубликованному 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации, проживающий отдельно от ребенка родитель должен оплатить расходы, связанные с обеспечением его жильем. В случае отказа суд имеет право привлечь родителя к выполнению обязательств.

Таким образом, изменения вносятся в 86 статью Семейного кодекса, которая раньше предусматривала участие суда только в случае, если родитель не платит алименты на лечение и реабилитацию ребенка.

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Закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом в конце 2019 года.

21 января Госдума приняла законопроект, разрешающий использование маткапитала для строительства жилого дома на садовом участке.

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