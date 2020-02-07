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05:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав составил список наркотических препаратов, которые можно будет ввозить в течение трех лет

Минздрав разработал перечень лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, которые можно будет ввозить в РФ «для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям». Разрешение будет действовать с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года.

Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, можно будет ввозить пять препаратов: Диазепам, Мидазолам, Клобазам (другое название — «Фризиум»), Лоразепам, Фенобарбитал. Эти средства используются для лечения эпилепсии.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы на ввоз незарегистрированных в России лекарств для тяжелых заболеваний. Председатель правительства призвал не допускать ситуаций, подобных тем, что произошли в прошлом году из-за незарегистрированного препарата «Фризиум».

Напомним, при получении посылок с лекарством были задержаны несколько матерей больных детей. Эти случаи вызвали общественный резонанс, все уголовные дела были закрыты. Правительство планировало выделить 22 млн руб. на закупку восьми незарегистрированных лекарств, включая «Фризиум».

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