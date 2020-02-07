07:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Счетная палата (СП) по итогам проверки заявила, что бюджетные средства остаются основным источником финансирования науки в России.
По данным регулятора, около 60−70% общих расходов на исследования и разработки (ИР) обеспечиваются за счет государственных средств. Несмотря на эти вложения научная сфера остается недостаточно продуктивной, а само госфинансирование для науки «токсично», считают в СП.
Согласно докладу экспертов, общие затраты на российскую науку с 2000 года увеличились с 76,7 млрд руб. до 1028,2 млрд руб.
Однако по масштабам внутренних затрат на ИР и их доле в ВВП Россия уступает всем ведущим странам, кроме Италии, обращает внимание СП. В пятерку лидеров по расходам на развитие науки в 2019 году вошли США ($511,1 млрд), Китай ($451,2 млрд), Япония ($168,6 млрд), Германия ($118,5 млрд) и Южная Корея ($79,4 млрд). Россия в этом списке заняла лишь десятое место с $39,9 млрд.
Причиной тому послужили, в частности, «существенные институциональные барьеры» и неразвитый и несовременный рынок труда в сфере ИР. Кроме того, система управления российской наукой «не формирует собственную
Как считает СП, ситуацию усугубляет «токсичность» получения госфинансирования.
«Это объясняет невостребованность получения государственного финансирования на ИР малого и среднего инновационного бизнеса», — пишут аудиторы.
В числе других причин низкой продуктивности российской науки в СП назвали:
Для решения ситуации СП предлагает: