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07:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Счетная палата (СП) по итогам проверки заявила, что бюджетные средства остаются основным источником финансирования науки в России.

Источник: AP 2020

По данным регулятора, около 60−70% общих расходов на исследования и разработки (ИР) обеспечиваются за счет государственных средств. Несмотря на эти вложения научная сфера остается недостаточно продуктивной, а само госфинансирование для науки «токсично», считают в СП.

Согласно докладу экспертов, общие затраты на российскую науку с 2000 года увеличились с 76,7 млрд руб. до 1028,2 млрд руб.

Преобладание доли бюджетного финансирования науки отличает Россию от стран «большой семерки» и Китая, где в научную сферу больше всего инвестирует бизнес.

Однако по масштабам внутренних затрат на ИР и их доле в ВВП Россия уступает всем ведущим странам, кроме Италии, обращает внимание СП. В пятерку лидеров по расходам на развитие науки в 2019 году вошли США ($511,1 млрд), Китай ($451,2 млрд), Япония ($168,6 млрд), Германия ($118,5 млрд) и Южная Корея ($79,4 млрд). Россия в этом списке заняла лишь десятое место с $39,9 млрд.

Как пишет СП, деятельность в секторе российской науки «имеет низкий уровень привлекательности» как для молодых научных кадров, так и для ведущих ученых, в том числе из-за рубежа.

Причиной тому послужили, в частности, «существенные институциональные барьеры» и неразвитый и несовременный рынок труда в сфере ИР. Кроме того, система управления российской наукой «не формирует собственную научно-технологическую основу» для крупных проектов и реагирования на «большие вызовы», стоящие перед обществом и государством, а также «не выступает драйвером для социально-экономического развития».

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Как считает СП, ситуацию усугубляет «токсичность» получения госфинансирования. Во-первых, это выражается в том, что бюджетные средства, особенно в рамках гособоронзаказа, распределяют на ИР «неактуальной тематики». Кроме того, деньги получает ограниченное число научно-исследовательских учреждений, в том числе вузов, «не работающих и не имеющих стимулов работать на конкурентном рынке ИР». Помимо этого предъявляются «избыточные требования» к отчетности и процедурами контроля за расходованием средств.

«Это объясняет невостребованность получения государственного финансирования на ИР малого и среднего инновационного бизнеса», — пишут аудиторы.

В числе других причин низкой продуктивности российской науки в СП назвали:

  • то, что в законодательстве не закреплен комплекс мер господдержки развития науки, а также принципы, на основании которых формируются эти меры
  • не применяется в полном объеме закрепленный за Российской академией наук механизм экспертизы научных и научно-технических результатов (только в пяти федеральных органах власти утверждены необходимые правовые акты; нужные документы отсутствуют, например, у Минсельхоза и Минздрава);.
  • отсутствие комплексной системы мониторинга результативности исследовательской деятельности;
  • отсутствие спроса на результаты научной деятельности со стороны бизнеса;
  • низкий процент научных публикаций (в 2018 году только 5% российских статей в базе данных Scopus были опубликованы в журналах, входящих в топ-10 по цитируемости);
  • снижение динамики численности исследователей в возрасте до 29 лет.

Для решения ситуации СП предлагает:

  • создать систему мониторинга результативности исследовательской деятельности;
  • распределить бюджетные средства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), учитывая результативность исследователей и данные мониторинга научных учреждений;
  • увеличить бюджетные расходы на развитие научной инфраструктуры и кадрового потенциала, а также повысить зарплату исследователям;
  • утвердить федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019−2027 годы;
  • утвердить характеристики создаваемых и модернизируемых объектов класса «мегасайенс»;
  • повысить эффективность центров коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установок;
  • обеспечить согласованность нацпроектов «Наука», «Образование», «Жилье и городская среда» в части создания научно-образовательных центров мирового уровня, развития городской среды и социальной инфраструктуры для молодых ученых, повышения доступности жилья.
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