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07:50 (мск), источник: Известия

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с пневмонией

Российский актер Валерий Гаркалин попал в одну из московских больниц из-за осложнений при пневмонии, пишет в пятницу, 7 февраля, РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, 65-летний народный артист России пожаловался на одышку и ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Актер помещен в стационар.

Валерий Гаркалин — советский и российский актер театра и кино. В 2008 году получил звание народного артиста РФ. Гаркалин известен ролями в картинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Остановка по требованию», «Сыщики» и многих других.

Также принял участие в многочисленных театральных постановках.

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