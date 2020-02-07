07:50 (мск), источник: Известия
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с пневмонией
Российский актер Валерий Гаркалин попал в одну из московских больниц
По данным телеканала, 65-летний народный артист России пожаловался на одышку и ухудшение самочувствия. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Актер помещен в стационар.
Валерий Гаркалин — советский и российский актер театра и кино. В 2008 году получил звание народного артиста РФ. Гаркалин известен ролями в картинах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», «Остановка по требованию», «Сыщики» и многих других.
Также принял участие в многочисленных театральных постановках.