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10:26 (мск), источник: Известия

Стали известны самые популярные профессии 2019 года

Россияне в 2019 году активнее всего интересовались профессией водителя. К такому выводу пришел аналитический центр «Авито Работа» по итогам исследования рынка труда массовых специальностей России. Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

Источник: Агентство «Москва»

Самые популярные профессии

Чаще всего в 2019 году россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.

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В исследование вошли запросы пользователей без разделения на соискателей и работодателей.

Сильнее всего вырос интерес к профессии грузчика. Россияне стали интересоваться ею на 17% чаще, чем в 2018 году.

Также на 9% выросло количество запросов «электрик», и по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий».

Интерес россиян к водителю остался на уровне прошлого года. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали отрицательную динамику.

Рабочий класс

Россияне в 2019 году в целом стали интересоваться работой чаще. Количество соответствующих запросов выросло на 18% по сравнению с 2018 годом, сообщили в центре «Авито Работа».

Также за год россияне стали гораздо активнее интересоваться возможностями получения ежедневных выплат. Поисковый запрос «работа с ежедневной оплатой» вырос на 49%.
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Число запросов со словами «подработка» выросло на 2% за год. А вот интерес к запросу «работа на дому» с прошлого года упал примерно на 2%.

Работодателям необходимо становиться более гибкими и разрабатывать новые финансовые инструменты для того, чтобы удовлетворять потребности соискателей, рассказал управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель.

«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет», — заключил он.

Города

Во всех 23 крупнейших городах, рассмотренных в рамках исследования, по количеству запросов лидируют водители. Также в списке популярных профессий находятся грузчики, электрики, администраторы, продавцы и уборщицы.

В Ульяновске, Красноярске и Екатеринбурге в топ-5 поисковых запросов по профессиям, вызывающим максимальный интерес, также вошли няни.

Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и в Саратове среди списка соответствующих поисковых запросов оказались курьеры.

В январе аналитики центра «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.

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