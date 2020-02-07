Стали известны самые популярные профессии 2019 года

Источник: Агентство «Москва»
Самые популярные профессии
Чаще всего в 2019 году россияне искали специальности водителя, электрика и грузчика. Также в топ-10 профессий по итогам года вошли сварщик, няня, разнорабочий, повар, уборщица, продавец и администратор.
В исследование вошли запросы пользователей без разделения на соискателей и работодателей.
Сильнее всего вырос интерес к профессии грузчика. Россияне стали интересоваться ею на 17% чаще, чем в 2018 году.
Также на 9% выросло количество запросов «электрик», и по 6% прибавили запросы «няня» и «разнорабочий».
Интерес россиян к водителю остался на уровне прошлого года. А продавец, администратор, сварщик и уборщица показали отрицательную динамику.
Рабочий класс
Россияне в 2019 году в целом стали интересоваться работой чаще. Количество соответствующих запросов выросло на 18% по сравнению с 2018 годом, сообщили в центре «Авито Работа».
Также за год россияне стали гораздо активнее интересоваться возможностями получения ежедневных выплат. Поисковый запрос «работа с ежедневной оплатой» вырос на 49%.
Число запросов со словами «подработка» выросло на 2% за год. А вот интерес к запросу «работа на дому» с прошлого года упал примерно на 2%.
Работодателям необходимо становиться более гибкими и разрабатывать новые финансовые инструменты для того, чтобы удовлетворять потребности соискателей, рассказал управляющий директор аналитического центра Артем Кумпель.
«Работники массовых профессий относятся к категории людей, которые очень чувствительны к финансовым вопросам. Зачастую у них нет накоплений, а сменить место работы готовы и за небольшую прибавку в зарплате. По этой причине такие работники предпочтут вариант занятости, в котором оплата будет сразу же за отработанный день, так как возможности ждать месяц до полноценной зарплаты у них просто нет», — заключил он.
Города
Во всех 23 крупнейших городах, рассмотренных в рамках исследования, по количеству запросов лидируют водители. Также в списке популярных профессий находятся грузчики, электрики, администраторы, продавцы и уборщицы.
В Ульяновске, Красноярске и Екатеринбурге в топ-5 поисковых запросов по профессиям, вызывающим максимальный интерес, также вошли няни.
Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге и в Саратове среди списка соответствующих поисковых запросов оказались курьеры.
В январе аналитики центра «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.