10:34 (мск), источник: РИА Новости
Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом «Teleprogramma» рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги.
Она отметила, что до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается.
Ранее о размерах своих пенсий высказались Елена Ханга и Евгений Петросян. По словам телеведущей, она получает 23 тысячи рублей, а юморист — «двадцать с лишним тысяч рублей».