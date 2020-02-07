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10:34 (мск), источник: РИА Новости

Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом «Teleprogramma» рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.

Источник: Schekinov Alexey Victorovich/CC BY-SA 3.0

Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги.
Регина Дубовицкая

Она отметила, что до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается.

Ранее о размерах своих пенсий высказались Елена Ханга и Евгений Петросян. По словам телеведущей, она получает 23 тысячи рублей, а юморист — «двадцать с лишним тысяч рублей».

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