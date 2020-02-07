10:54 (мск), источник: Интерфакс
Россиянам начали предлагать амулеты и освященный чеснок от коронавируса
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Также можно купить костюм коронавируса и одноименную картину.
В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае в Рунете появились объявления о продаже оберегов и противогазов, защищающих от этой инфекции.
Жительница Петербурга через сайт объявлений предложила купить у нее за 1,6 млн рублей оберег от коронавируса, который будет нагреваться в случае опасности.
В Омске и Тюмени продают за 300 — 1000 рублей обереги, а также «заговоренный и освященный чеснок», а в Казани — «костюм коронавируса».
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Многие объявления о продаже противогазов, медицинских масок и бактерицидного оборудования сопровождаются подписью «от коронавируса». В Тюмени и Уфе предлагают услуги грузчиков, привитых от коронавируса.
От покупок таких средств днем ранее предостерегла Смоленская епархия РПЦ.
Прививки от нового коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию, еще не создано. Эксперты не раз говорили, что на ее разработку и тестирование уйдет от восьми месяцев до года. 6 февраля британский телеканал Sky News сообщил, что ученые в Имперском колледже Лондона «совершили прорыв» и создали возможную вакцину за 14 дней вместо года или двух и скоро начнут тестировать ее на животных.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 6 февраля заявил, что средств для борьбы с китайским коронавирусом пока нет и до сих пор непонятно, что стало источником новой инфекции. Ранее сообщалось, что вирус мог перейти к человеку от ядовитых змей или других диких животных.