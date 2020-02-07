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10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Орангутанг пришел на помощь человеку в реке

Мужчина от помощи животного отказался.

В заповедном лесу на Борнео орангутанг заметил мужчину, стоящего по грудь в воде, и буквально протянул ему руку помощи.

Трогательные кадры успел запечатлеть фотограф-любитель Анил Прабхакар из Индонезии, когда был с друзьями на сафари.

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Стоящий в реке мужчина оказался сотрудником Фонда выживания орангутангов Борнео. Его задачей было очистить место водопоя от опасных змей. От помощи орангутанга он отказался.

«Это дикое животное», — объяснил рабочий фотографу. Поведение орангутанга могло быть непредсказуемым. К тому же, дикие животные не должны привыкать к людям.

В Фонде в данный момент работают около 400 человек, которые заботятся о 650 орангутангах.

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Анна Лысенко

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