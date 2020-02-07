10:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Орангутанг пришел на помощь человеку в реке
Мужчина от помощи животного отказался.
В заповедном лесу на Борнео орангутанг заметил мужчину, стоящего по грудь в воде, и буквально протянул ему руку помощи.
Трогательные кадры успел запечатлеть
Стоящий в реке мужчина оказался сотрудником Фонда выживания орангутангов Борнео. Его задачей было очистить место водопоя от опасных змей. От помощи орангутанга он отказался.
«Это дикое животное», — объяснил рабочий фотографу. Поведение орангутанга могло быть непредсказуемым. К тому же, дикие животные не должны привыкать к людям.
В Фонде в данный момент работают около 400 человек, которые заботятся о 650 орангутангах.
Анна Лысенко