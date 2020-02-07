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13:03 (мск), источник: РИА Новости

Турагенты рассказали о покупательской способности россиян

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Большинство российских турагентов заметили изменения в покупательной способности своих клиентов в 2019 году, они стали реже путешествовать, сообщает B2B.Ostrovok.

Источник: РИА Новости

Сервис онлайн-бронирования провел опрос среди более 500 профессионалов из 85 городов России. Можно было выбирать несколько вариантов ответов.

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Выяснилось, что 39 процентов респондентов считают, что путешествовать россияне стали меньше. Около 35 процентов — говорят, что клиенты стали выбирать более дешевые направления для отдыха.

Треть опрошенных также признают, что туристы все чаще экономят на размещении и выбирают более бюджетные отели.

Почти четверть (23 процента) участников опроса считают, что за последний год туристы стали экономить на перелете и выбирать более дешевые авиабилеты.

В то же время 11 процентов турагентов говорят о том, что не наблюдают никаких изменений в поведении клиентов, а 12 процентов — отмечают, что россияне стали путешествовать даже чаще в 2019 году.

По наблюдениям пяти процентов респондентов, путешественники не скупятся на питание в отеле и развлечения.

Реже всего турагентам доводилось иметь дело с клиентами, которые ни на чем не экономили при планировании отдыха — о таком опыте рассказывают два процента опрошенных.

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