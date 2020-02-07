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13:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Москва поэкспериментирует с искусственным интеллектом

В столице могут ввести специальный правовой режим.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С 1 июля в Москве предлагается запустить экспериментальный правовой режим для развития проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Участвовать в нем смогут компании, внесенные в специальный реестр, а мэрия будет контролировать передачу им обезличенных данных в сфере транспорта, здравоохранения и распознавания лиц. Эксперимент продлится пять лет и будет контролироваться координационным советом при правительстве.

В Госдуму сегодня планируется внести законопроект, устанавливающий в Москве специальный правовой режим для проектов в сфере искусственного интеллекта, рассказал источник «Ъ», знакомый с ситуацией. По его словам, авторами выступили первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков и депутат Госдумы Ирина Белых (оба — «Единая Россия»). В соответствии с документом эксперимент начнется 1 июля и продлится пять лет.

Авторы законопроекта предполагают, что эксперимент позволит стимулировать внедрение новых технологий и сформировать эффективное правовое регулирование оборота обезличенных данных.
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В эксперименте смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Мэрия будет определять условия, требования и порядок разработки, создания, внедрения ИИ. Также власти определят порядок и случаи передачи изображений с городских фото и видеокамер и будут контролировать обработку обезличенных персональных данных участниками эксперимента. За реализацию экспериментального правового режима будет отвечать координационный совет, положение о котором будет приниматься по согласованию с правительством.

Предложения по созданию в столице экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ ранее готовил Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией, сообщал «Ъ» 13 августа 2019 года. В координационный совет площадки предлагалось включить на тот момент занимавшего должность помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.

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Рассмотреть вопрос создания в Москве условий для внедрения ИИ с возможностью установки экспериментального правового режима поручил правительству и Сбербанку 14 июня президент РФ Владимир Путин.

Заметные экономические эффекты от внедрения ИИ могут быть достигнуты в транспортной сфере, здравоохранении, обработке обращений граждан, считает директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. «Во всех этих сферах встает вопрос об ответственности за допущенные ИИ ошибки, но технологии уже достигли такого уровня развития, когда требуется массовое тестирование в реальных ситуациях, а значит, необходимы и особые регуляторные условия», — считает он. Особый режим может потребоваться и для применения ИИ к предиктивному обслуживанию техники, управлению производственными линиями или светофорными объектами, допускает эксперт.

Для обучения нейросетей, задействованных в обучении искусственного интеллекта, требуется большой объем обезличенных данных, объясняет Вихарев.

«Но важно понимать, что действительно большие данные даже в обезличенном виде могут идентифицировать конкретную личность. То есть необходимы правила их обработки и хранения, согласующиеся с требованиями закона о персональных данных», — заключает он.

Юлия Тишина, Юлия Степанова

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