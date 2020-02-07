11:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака съела обручальное кольцо с бриллиантом (фото)
Его удалось вернуть без вреда для животного.
Ветеринарная клиника в южноафриканской Претории поделилась снимком собаки Пеппер, которая проглотила обручальное кольцо своей хозяйки.
«Меня зовут Пеппер. Я выгляжу так, будто мне плохо? Это потому, что ветеринар только что дал мне рвотное! Не потому, что ветеринар — злодей, а потому, что я съела обручальное кольцо моей мамы! — подписали снимок в клинике. — Не спрашивайте! Сперва это казалось хорошей идеей!».
К счастью, средство подействовало, и кольцо с бриллиантом удалось извлечь без вреда для собаки. «У малышки хороший вкус», — прокомментировал один из пользователей в соцсетях.
Анна Лысенко