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14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лиса устроила хаос в парламенте Великобритании

Покаталась на эскалаторе и пробралась на четвертый этаж.

Лиса прокралась в одно из зданий британского парламента несмотря на внушительную охрану у входа, сообщает Daily Mail. Животное поднялось по эскалатору на четвертый этаж.

Охранники пытались прогнать лису криками, но безрезультатно.

«Мы видели разные необычные вещи в парламенте, но такого еще не было!» — прокомментировала ситуацию депутат Джулия Лопес.

В итоге лису удалось окружить и поймать. Ее посадили в коробку и вынесли на улицу четверо полицейских. Освобожденное животное скрылось на набережной.

Лисы живут и свободно гуляют по улицам во многих городах Великобритании. Они переселяются ближе к людям в поисках пищи. Животных называют городскими лисицами.

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Анна Лысенко

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