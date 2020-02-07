Fox at Parliament ? pic.twitter.com/WRGHazoDfv— Josh (@Joshyyss) February 6, 2020
14:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лиса устроила хаос в парламенте Великобритании
Покаталась на эскалаторе и пробралась на четвертый этаж.
Лиса прокралась в одно из зданий британского парламента несмотря на внушительную охрану у входа, сообщает Daily Mail. Животное поднялось по эскалатору на четвертый этаж.
Охранники пытались прогнать лису криками, но безрезультатно.
«Мы видели разные необычные вещи в парламенте, но такого еще не было!» — прокомментировала ситуацию депутат Джулия Лопес.
В итоге лису удалось окружить и поймать. Ее посадили в коробку и вынесли на улицу четверо полицейских. Освобожденное животное скрылось на набережной.
Лисы живут и свободно гуляют по улицам во многих городах Великобритании. Они переселяются ближе к людям в поисках пищи. Животных называют городскими лисицами.
Анна Лысенко