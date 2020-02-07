14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители Китая поделились лайфхаками для защиты от коронавируса
Они придумывают новые способы нажимать на кнопки лифтов.
В Китае начали придумывать довольно странные способы защиты с продолжающейся эпидемией коронавируса. Чтобы обезопасить себя, некоторые люди надевают на голову пластиковые пакеты и бутылки, а медицинские маски дополняют средствами личной гигиены.
Но, как известно, коронавирус передается не только
В связи с этим в Китае стали популярны альтернативные методы нажимания на кнопок в лифтах. В соцсетях местные жители публикуют лайфхаки, которые способны снизить риск заражения коронавирусом.
К примеру, в некоторых лифтах гражданам предлагается нажимать на кнопки с помощью зубочисток, которые затем надо выбросить в специальный стаканчик.
Некоторые, чтобы не касаться кнопок, используют подручные средства, например, зажигалки и ручки.
Конечно, даже в таких способах есть масса недочетов, и обезопасить себя таким образом все равно очень сложно.
Екатерина Гура