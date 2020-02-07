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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Китая поделились лайфхаками для защиты от коронавируса

Они придумывают новые способы нажимать на кнопки лифтов.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 03:53 MSK, 07.02
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Источник: Reuters
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В Китае начали придумывать довольно странные способы защиты с продолжающейся эпидемией коронавируса. Чтобы обезопасить себя, некоторые люди надевают на голову пластиковые пакеты и бутылки, а медицинские маски дополняют средствами личной гигиены.

Но, как известно, коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через еду, воду и предметы обихода. А потому в целях профилактики медики советуют носить одноразовые перчатки в общественных местах, так как вирус может жить на гладких поверхностях в комфортных условиях от нескольких часов до нескольких дней.

В связи с этим в Китае стали популярны альтернативные методы нажимания на кнопок в лифтах. В соцсетях местные жители публикуют лайфхаки, которые способны снизить риск заражения коронавирусом.

К примеру, в некоторых лифтах гражданам предлагается нажимать на кнопки с помощью зубочисток, которые затем надо выбросить в специальный стаканчик. Кое-где рядом с кнопками висят дезинфицирующие салфетки, а сами кнопки часто заклеивают прозрачной пленкой.

Некоторые, чтобы не касаться кнопок, используют подручные средства, например, зажигалки и ручки.

Конечно, даже в таких способах есть масса недочетов, и обезопасить себя таким образом все равно очень сложно.

Справка
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Екатерина Гура

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