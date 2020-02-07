15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Умный» дрон создал 3D-карту загадочной пещеры
Дрон Sunfish, управляемый искусственным интеллектом, сумел создать полную карту пещеры Драхенхаухлох в Намибии.
В пещере расположено самое большое известное подземное пещерное озеро. Название места переводится как «Дыхание дракона», потому что периодически из входа в пещеру выходит пар, напоминающий дыхание дракона.
Дрон, который международная команда команда инженеров и дайверов направила в пещеру, использует для картирования гидролокатор. Он обнаруживает объекты с помощью акустического излучения — примерно так же, как летучие мыши. Искусственный интеллект анализирует эти сигналы и решает, каким будет следующее движение дрона.
Устройство имитирует то, как люди принимают решения при исследовании неизвестного пространства. В результате получается очень подробная трехмерная карта озера.
Анна Лысенко