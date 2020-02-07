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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал, сколько можно спать днем

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Российкого общества сомнологов Роман Борзунов заявил, что дневной сон не должен быть заменой ночному.

Источник: Free-Photos/СС0

«Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — цитирует доктора наук АиФ.

Как подчеркнул врач, в остальных случаях спать днем следует не более часа.

Если обычно человек ложится спать в 22−23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.

В свою очередь, работающим в ночные смены сомнолог рекомендовал спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. Это позволит отложить приход сонливости до вечера и ночной сон не будет перебит.

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