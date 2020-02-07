16:49 (мск), источник: РИА Новости
Врач рассказал, сколько можно спать днем
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент Российкого общества сомнологов Роман Борзунов заявил, что дневной сон не должен быть заменой ночному.
«Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал
Если обычно человек ложится спать в 22−23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.
В свою очередь, работающим в ночные смены сомнолог рекомендовал спать