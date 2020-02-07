Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

В денежном выражении она составила 14 163 руб. Рост реального размера (с учетом инфляции) назначенных пенсий составил 1,5%.
Сообщается, что денежные доходы населения увеличились на 6,1% по сравнению с 2018 годом. Реальные денежные доходы увеличилась на 1,5%, а реальные располагаемые доходы — на 0,8%.
Общий объем денежных доходов составил 61 978 млрд руб. (+6%), расходов — 59844,5 млрд руб. (+6,9%). На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили 50351,2 млрд руб. (+6,7%). Сбережения сократились на 13,7% и составили 2134,3 млрд руб.
Напомним, по данным Пенсионного фонда России, страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года проиндексировали на 6,6%. Средний размер пенсий увеличится не менее чем на 1 тыс. руб.— до 16,5 тыс. руб., напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. Накопительную часть заморозили еще в 2014 году.