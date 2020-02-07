17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара, дружившая с детского сада, готовится к свадьбе
Как в кино.
25-летние Изабель Морзоне и Кае Динте могут похвастаться типичной голливудской историей любви. Кажется, их действительно свела судьба. Изабель и Кайе познакомились в пятилетнем возрасте в детском саду и с тех пор были неразлучны. На протяжении 10 лет они оставались лучшими друзьями и сидели за одной партой в школе, пока в возрасте 15 лет не стали встречаться.
С 2016 года влюбленные стали жить вместе, а 2018 году купили совместный участок земли, чтобы строить на нем свой будущий дом.
В конце прошлого года Кае решил, что настал тот самый момент и сделал своей возлюбленной предложение, причем это стало для девушки большой неожиданностью.
Друзья пары, владеющие небольшим фастфуд рестораном, предложили им принять участие в рекламной фотосессии, и поскольку Изабель и Кае уже делали это раньше, то девушка подвоха не заметила. Во время фотосессии на пикнике, Изабель открыла коробку с продуктами, в которой вместо еды оказалось кольцо. Этот счастливый момент был запечатлен на камеру профессиональным фотографом.
В интервью Daily Mail влюбленные рассказали, что с самого детства были лучшими друзьями и никогда не сомневались, что останутся вместе навсегда.
Екатерина Гура