17:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Бой 6-й роты в Аргунском ущелье увековечили в монетах
Центробанк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Монета номиналом в три рубля сделана из серебра, на оборотной стороне расположено рельефное изображение памятника 6-й роте («Купол»), установленного в деревне Череха (Псковская область). Тираж — три тысячи штук.
Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля — 1 марта 2000 года на рубеже
В марте 2019-го стали известны подробности случившегося. В частности, сообщалось, что изначально командование пыталось скрыть факт гибели роты, но потом признало его.