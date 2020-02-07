Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
21:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Айрат Хайруллин

7 февраля при крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Хайруллин Айрат Назипович родился 1 августа 1970 в Казани. Окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства» (1991).

Начал вместе с братом Илшатом заниматься бизнесом еще во время учебы в институте. В 1992 году господин Хайруллин основал и возглавил розничную сеть «Эдельвейс». В 1994 году открыл завод по производству газированных напитков и минеральной воды, в 1995 году — кондитерскую фабрику «Регина», молочный завод «Эдельвейс-М» и ряд других предприятий. В 1996—2003 годах — руководитель и совладелец ОАО «Пивоваренная компания “Красный Восток”».

Читайте также
В ГД подтвердили гибель депутата Хайруллина при крушении вертолета

В 1995 году избран в Казанский городской Совет народных депутатов Республики Татарстан. В 1999—2003 годах — депутат Госсовета Республики Татарстан. С 2001 года также гендиректор ОАО «Солодовпиво» и ряда других компаний. В 2000-х годах продал часть своих активов: в частности, пивоваренную компанию «Красный восток» купил турецкий холдинг Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» — «Юнимилк».

В 2003 году был избран депутатом Госдумы РФ от Приволжского одномандатного избирательного округа № 27 (Республика Татарстан). Переизбирался в 2007, 2011 и 2016 годах от партии «Единая Россия». Являлся зампредом комитета Госдумы по аграрным вопросам. С 2008 года — президент Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Был совладельцем холдинга ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», который, в частности, контролирует АКБ «Энергобанк».

В 2018 году его задекларированный доход составил 158,9 млн рублей. По данным сервиса «Картотека.ру», являлся совладельцем 22 предприятий.

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Управление молочнопродуктовым подкомплексом АПК: теория, методология и практика» (2009). Награжден орденом Почета.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина разбился в Татарстане
Во время загрузки произошла ошибка.
21:13 (мск)© Ньюстюб
 Глава МИД Швеции рассказала, почему шведы не любят Россию
«Мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения»
Ученые назвали вероятного промежуточного хозяина коронавируса
Депутат Хайруллин погиб при крушении вертолета
Дерипаска назвал действия ЦБ «подножкой» правительству Мишустина
Хабаровский поселок замуровало льдом
Врач-сомнолог рассказал, сколько можно спать днем
Названы самые безопасные места при крушении самолета
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Volkswagen обновил свой самый большой кроссовер Модель Atlas (мы знаем её под именем Teramont) пережила небольшую, но приятную модернизацию
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Новости партнеров
Гарантии пенсионерам
Будущее наступило. Новое в оформлении загранпаспортов
Закон о пенсиях
Ошеломляющие итоги опроса о предлагаемых поправках в Конституцию
Популярные темы на «Детях»
Рожденная под несчастливой звездой 386
Забавные картинки 286
Уметь пользоваться ножом. 246
Закон о праве детей на жилье после развода родителей 217
Леди
Тесно вдвоем: знаменитые любовные треугольники Он, она и… еще один человек. Рассказываем о людях, которым было тесно в браке
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь