21:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Айрат Хайруллин
7 февраля при крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Подробности его биографии — в справке «Ъ».
Хайруллин Айрат Назипович родился 1 августа 1970 в Казани. Окончил Казанский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и организация сельского хозяйства» (1991).
Начал вместе с братом Илшатом заниматься бизнесом еще во время учебы в институте. В 1992 году господин Хайруллин основал и возглавил розничную сеть «Эдельвейс». В 1994 году открыл завод по производству газированных напитков и минеральной воды, в 1995 году — кондитерскую фабрику «Регина», молочный завод «Эдельвейс-М» и ряд других предприятий. В 1996—2003 годах — руководитель и совладелец ОАО «Пивоваренная компания “Красный Восток”».
В 1995 году избран в Казанский городской Совет народных депутатов Республики Татарстан. В 1999—2003 годах — депутат Госсовета Республики Татарстан. С 2001 года также гендиректор ОАО «Солодовпиво» и ряда других компаний. В 2000-х годах продал часть своих активов: в частности, пивоваренную компанию «Красный восток» купил турецкий холдинг Efes, а молочный завод «Эдельвейс-М» — «Юнимилк».
В 2003 году был избран депутатом Госдумы РФ от Приволжского одномандатного избирательного округа № 27 (Республика Татарстан). Переизбирался в 2007, 2011 и 2016 годах от партии «Единая Россия». Являлся зампредом комитета Госдумы по аграрным вопросам. С 2008 года — президент Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Был совладельцем холдинга ЗАО «Эдельвейс корпорейшн», который, в частности, контролирует АКБ «Энергобанк».
В 2018 году его задекларированный доход составил 158,9 млн рублей. По данным сервиса «Картотека.ру», являлся совладельцем 22 предприятий.
Доктор экономических наук, тема диссертации — «Управление молочнопродуктовым подкомплексом АПК: теория, методология и практика» (2009). Награжден орденом Почета.
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