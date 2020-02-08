05:15 (мск), источник: Известия
Барическая пила возвращается: россиян ждет резкий перепад давления
Долгожданная зима в центральной части страны будет очень короткой.
Метеозависимых жителей Центральной России ждут новые испытания: в ближайшие дни метеорологи прогнозируют температурную и барическую пилу — резкие перепады температур и давления. Внезапно начавшаяся зима порадует лишь в эти выходные, а уже в начале недели о себе напомнят слякоть и оттепель.
В ночь на субботу, 8 февраля, в Центральной России столбики термометров достигнут морозного дна — под утро будет до минус 14−19°, днем минус 5−10°, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В условиях аномально теплой зимы такие перепады — настоящая редкость.
— Это даже немного ниже климатической нормы февраля, — отметил Евгений Тишковец. — А в ночь на субботу мы вообще пробиваем дно морозного колодца. Большинство людей такая погода должна порадовать. Можно будет, наконец, выбраться на природу и заняться зимними видами спорта. Нас ждет более чистый, насыщенный кислородом воздух. От такого холода погибают вирусы, улучшается самочувствие, даже кожа становится лучше.
Правда, уже к вечеру воскресенья температура начнет стремительно повышаться. В начале следующей недели метеорологи прогнозируют пасмурную, сырую и слякотную погоду. Ожидаются то снег, то дождь. Температура всю неделю будет колебаться от 0° до 2° тепла.
При этом резко начнет меняться атмосферное давление. В субботу оно вырастет до 753 мм рт. ст. Потом — начнет падать: в понедельник — уже до 733 мм рт. ст, во вторник — до 728 мм рт. ст.
— Нас в очередной раз ждет температурная и барическая пила, или маятник, как еще можно охарактеризовать резкий перепад сначала в одну сторону, потом в другую. Конечно, это плохо отразится на метеозависимых людях. За сутки отклонение составит 5−10 мм рт. ст., — заключил Евгений Тишковец.
Подобные изменения не перестают удивлять специалистов. Скачки температур и давления, которые участились в последнее время, — экстраординарная ситуация, уверены климатологи. Они склонны связывать происходящее с глобальным потеплением.
— Климатическая система Земли прогревается. Система в целом постепенно разбалансируется. В частности, существует радиационный (солнечный разбаланс). Происходят более частые перепады температур и давления, — подчеркнул директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин.
По его словам, может даже установиться в целом высокая температура, но перепады будут происходить чаще.
— Это всё звенья одной цепи. Нам придется к этому адаптироваться. Остается надеяться, что мир станет сокращать объем углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, и это остановит скорость глобального потепления, — подчеркнул эксперт.
Резкая смена погоды особенно сильно влияет на людей, страдающих
Впрочем, если соблюдать нехитрые рекомендации, можно сгладить последствия необычных погодных условий.
— В первую очередь не нужно нагружать организм, так как он уже испытывает трудности, — порекомендовал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
По его словам, в такие дни необходимо есть легкую пищу и избегать тяжелых физических нагрузок.