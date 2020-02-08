Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

Ранее она сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей.
По словам режиссера, он не любит обсуждать размер выплат, получаемых от государства.
«У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга. — Прим. Ред). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», — отметил Гусман.
О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и Регина Дубовицкая. По словам юмориста, он получает «двадцать с лишним тысяч», а телеведущая — 16 тысяч рублей.