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01:47 (мск), источник: РИА Новости

Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман в беседе с порталом Teleprogramma рассказал, что размер его пенсии ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.

Источник: РИА "Новости"

Ранее она сообщила, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей.

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По словам режиссера, он не любит обсуждать размер выплат, получаемых от государства.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее (Елена Ханга. — Прим. Ред). Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода. Люблю преподавать. Ставлю спектакли и фильмы, когда получается», — отметил Гусман.

О своих пенсиях также рассказали Евгений Петросян и Регина Дубовицкая. По словам юмориста, он получает «двадцать с лишним тысяч», а телеведущая — 16 тысяч рублей.

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