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04:29 (мск), источник: Российская газета

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Каждая четырнадцатая вакансия (7%) предполагает зарплату от ста тысяч рублей. Большинство «дорогих» вакансий — для высшего менеджмента. Но есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.

Подборку вакантных рабочих мест с самыми высокими зарплатными предложениям подготовил портал hh.ru (документ есть в «РГ»).

Так, больше всего работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется) — 800 тысяч рублей в месяц. Столько же — генеральному директору / CEO в Новосибирске.

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На несколько меньшую зарплату ищется советник генерального директора по работе с банками в Москве — от 500 тысяч рублей до вычета налогов.

От 400 тысяч до миллиона рублей можно заработать на должности E-commerce-директор в столице, от 400 тысяч до 650 тысяч — директора по производству в Екатеринбурге. Кроме того, 400 тысяч на руки можно получать, если утроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тысяч до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.

Также есть вакансии для старшего quant-исследователя в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), CRM разработчика (от 345 тысяч), IT-директора в Санкт-Петербурге и директора департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч).

Плюс, трудоустроившись консультантом SAP SD/MM в северной столице, Solution Architect там же, директором в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области, личным ассистентом / репетитором английского для бизнесмена в Ижевске, можно зарабатывать по 250 тысяч рублей в месяц.

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