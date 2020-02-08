Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Кассир убил посетителя магазина из-за банки кофе В Москве кассир магазина «Дикси» одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
09:51 (мск), источник: РИА Новости

В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдавать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности, не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Источник: РИА Новости

Как сообщает «Вести Липецк», первоначально большинство родителей решили купить для кабинета, где учатся их дети, дополнительное оборудование — кулер и принтер. Однако сдать деньги смогли не все из-за трудной жизненной ситуации.

Читайте также
Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе

Не внесшие деньги родители после этого стали жаловаться, что к их детям ухудшилось отношение, в частности, им не давали пить воду из этого кулера. В то же время в родительском комитете отметили, что принудительных сборов не было.

Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте областного следственного управления.

«В прессе размещена информация о травле некоторых первоклассников школы № 21 города Липецка, родители которых отказались финансировать нужды класса. Речь идет о некорректном поведении классного руководителя по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за  чего несколько первоклашек переведены в другие школы», — говорится в сообщении.

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения.

Статья
«Аня сказала, что я тупая». Как обсуждать с детьми их конфликты со сверстниками

Прокуратура области также начала проверку по факту поборов.

Чтобы разрешить конфликт, мэр Липецка Евгения Уваркина провела собрание с участием представителей сторон.

«Решили работать в команде, сообща, уметь слушать и слышать, понимать и прощать. Мне кажется, только так можно будет вернуть в класс атмосферу добра и тепла, ведь, в первую очередь, от этого зависит не только здоровье и благополучие наших детей, но и то, какими они вырастут», — написала глава города на своей странице в Instagram.

Директору школы Сергею Лежневу было сделано замечание, чтобы впредь подобных ситуаций не повторялось. Классный руководитель на фоне скандала написала заявление об уходе, однако мэр выразила надежду, что педагог в связи с исчерпанием конфликта пересмотрит свое решение.

Также Уваркина намерена совместно с представителями общественности и педагогического сообщества выработать механизмы выявления семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

«Все вместе с привлечением органов соцзащиты будем стараться помогать им», — отметила она.

 В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Стало ясно, как достроят 'Северный поток — 2'
Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Юлий Гусман рассказал о размере своей пенсии
В Генштабе Ирана заявили о нанесении серьезного урона силам США
В Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд
Барическая пила вернется: россиян ждет резкий перепад давления
Бой с Фергюсоном назвали самым сложным в карьере Хабиба
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
Вспомним чему учили в автошколе? 134
В чем наш план? 112
Всё о полном приводе 92
НЕ может быть 86
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Первое поручение Мишустина во благо пенсионеров
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Мишустин удивил народ обращением
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Новости партнеров
Как сыр в масле: Успенская показала свой шикарный особняк
Соловьев объяснил, почему не выступит на передаче у Дудя
Пенсионные накопления обложат налогом
Как Наталья Сенчукова выглядела в начале 90-х. Фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь