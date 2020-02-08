Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам

Накануне стало известно, что правительство работает над законопроектом, который, как планируется, сделает недействительным один из пунктов в статье закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно ему, наряду с другими, необходимым условием приобретения гражданства России иностранцами является отказ от имеющегося у них иного гражданства.
«Предложение хорошее. Я поддерживаю его», — заявил Познер.
Уточняется, что работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце после того, как он будет согласован с администрацией президента.
Как рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет, а также необходимость подтверждения законного источника дохода.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991—1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.