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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Netflix перечислил запрещенные в разных странах фильмы

Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, которые были запрещены к показу на его платформе в отдельных странах с 2015-го по 2020 год. Об этом пишет Variety.

Так, во Вьетнаме оказался запрещен фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», жителям Сингапура недоступна картина Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Также в 2020 году Сингапур ввез запреты на бразильскую комедию «Последнее похмелье» (The Last Hangover), сериал «Раскосяченные» (Disjointed), документальный фильм The Legend of 420 и 
шоу Cooking on High.

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В Германии ограничен доступ к классике хоррора «Ночь живых мертвецов», в Новой Зеландии — документальный фильм о самоубийствах «Мост». В Саудовской Аравии Netflix сериал «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» разрешен за исключением одного эпизода, в котором Минхадж критикует Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

По заверению Netflix, это единственные девять случаев блокировки контента из-за цензуры. Компания пообещала ежегодно публиковать аналогичные отчеты.

22 января Netflix назвал самый популярный оригинальный сериал на стриминговой платформе. В компании рассказали, что первый сезон «Ведьмака» станет самым просматриваемым в истории проекта: в течение четырех недель после премьеры шоу увидели 76 миллионов зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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