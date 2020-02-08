Названы претенденты на «Золотую малину»

«Золотая малина» вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и «худшую» картину года. На звание «худшего фильма года» по итогам киносезона также представлены «Призраки Шерон Тейт» и «Мэдея на похоронах».
В числе номинантов за худшее актерское исполнение в этом году на «Золотую малину» претендуют Силвестер Сталоне за «атаку на чувства и интеллект» зрителей в кровавом сиквеле «Рэмбо: последняя кровь», Джеймс Франко («Зеровилль»), Дэвид Харбор («Хэллбой»), Мэттью Макконахи («Миссия «Сиренити») и Джон Траволта («Фанат»).
В категорию «худшая актриса» в этом году попали Хилари Дафф («Призраки ШэронТейт»), Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы» и «Миссия «Сиренити»), Франческа Хэйуорд («Кошки») и Ребел Уилсон («Мошенницы»).
В режиссерской и сценаристкой категориях на награду претендует создатель «Кошек» Том Хупер, а сам мюзикл также получил сразу две номинации за худший актерский дуэт.
Номинантов «Золотой малины» объявили накануне вручения награды киноакадемии США «Оскар» и, что примечательно, фильм «Джокер», претендующий на «Оскар» в категории «Лучшая картина года», заработал номинацию на «Золотую малину» в категории «Наибольшее пренебрежение к человеческой жизни и частной собственности».
Единственной «нестыдной» номинацией «Золотой малины» считается категория «Возрождение» (Redeemer Award), в которой отмечают бывших обладателей премии, доказавших в минувшем сезоне свою профессиональную пригодность и «вновь завоевавших уважение». В этом году на награду в этой категории претендуют Эдди Мерфи за «Меня зовут Долемайт», Киану Ривз («Джон Уик 3», «История игрушек — 4»), Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»), Дженифер Лопез («Стриптизерши»), Уилл Смит («Алладин»).
Победители антипремии будут объявлены на 40-й церемонии вручения награды, дату проведения которой пока не называют. Впервые, как ранее сообщили организаторы, она будет показана в прямом эфире на канале Comedy Dynamics Network.