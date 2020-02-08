Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Макдоналдс» в СССР: открытие ресторана, ставшего символом эпохи Почему в советском Макдональдсе не было Биг Тейсти? Сколько Биг Маков мог себе позволить советский инженер
Фоторепортажи
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
15:38 (мск), источник: Интерфакс

Глава Минздрава РФ назвал фейком историю о кировском медике-убийце

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что резонансная история об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов в госпитале Кировской области от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказалась «фейком».

«Это не врач, это медбрат. Кировские коллеги (провели проверку — ИФ) вплоть до того, что подняли всю документацию. Нашего коллегу, медицинского работника, пропустили через детектор лжи. И когда там все отвергли, но как в старой присказке: ложечка нашлась, осадочек остался», — сказал Мурашко на заседании совета ректоров медвузов РФ в субботу.

По его словам, эта история нанесла ущерб репутации медиков: новость об «анестезиологе» успела стать одной из самых читаемых в минувшую пятницу.

Читайте также
За что уволили самую высокооплачиваемую чиновницу Минздрава Елену Бойко?

«Понимаете, подобные вещи — не редкость сегодня. Совершенно изменилось восприятие информационного поля. Поэтому при дефиците медицинского работника, при жалобах на доступность и на качество (медпомощи — ИФ), плюс еще формируется вот это информационное поле», — сказал Мурашко.

Ранее внимание пользователей популярного интернет-форума «Двач» привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу, фотография которого была в публикации.

Под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку истории начали правоохранительные органы, а также областной минздрав.

Во время загрузки произошла ошибка.
В Китае зафиксированы случаи гибели иностранцев от коронавируса
В Таиланде военнослужащий открыл стрельбу по прохожим
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
В Липецке школьникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Что изобрели в России за 20 лет
Восемь человек погибли в массовой драке на юге Казахстана
Барическая пила вернется: россиян ждет резкий перепад давления
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Volkswagen обновил свой самый большой кроссовер Модель Atlas (мы знаем её под именем Teramont) пережила небольшую, но приятную модернизацию
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Имя искажают 260
А вы что здесь делаете? 136
Путешествие продолжается. Фроша и нетуристический Красноярск. 104
проверка мужа на верность 82
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Новости партнеров
Четыре фактора заражения человека раком
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Соловьев объяснил, почему не выступит на передаче у Дудя
Мясников разоблачил миф о смертности от коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь