Минздрав сообщил о гибели 70 тыс. россиян в год из-за ошибок врачей

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов.
Мурашко привел несколько примеров летальных ошибок медиков. «От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек», — сказал он.
Мы сейчас проходили — скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1−2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок.
В качестве еще одного аргумента министр привел в пример увиденное им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. «Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», — отметил Мурашко.
Он добавил, что перечисленные им факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи в России «стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности».
В связи с этим глава Минздрава попросил в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.
Мурашко также заявил о кадровых проблемах в регионах — от главного врача до главы местного минздрава. «Сегодня проблема — найти главного врача. Реальная. Проблема — найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего», — сказал министр.
По его словам, едва новый руководитель успевает вникнуть в повестку, его снова меняют, приходит следующий. «Если мы потеряем определенные позиции руководства, начиная с медицинской организации — завотделением — и (заканчивая) органом исполнительной власти субъекта, к сожалению, ничего в результате не достигнем», — отметил Мурашко.