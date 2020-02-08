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14:40 (мск), источник: Интерфакс

Минздрав сообщил о гибели 70 тыс. россиян в год из-за ошибок врачей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Ошибки и непрофессионализм врачей в России косвенно приводят к 70 тыс. смертей в год, которые можно было бы предотвратить, заявил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.

Источник: Reuters

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Мурашко привел несколько примеров летальных ошибок медиков. «От использования лидокаина в год погибает не менее 25 человек. Это просто лидокаин. За последние пять лет мы потеряли порядка 80 человек», — сказал он.

Мы сейчас проходили — скорая помощь, каталки. При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1−2 человека, или получают тяжелые увечья. Из-за неправильной эксплуатации каталок.

В качестве еще одного аргумента министр привел в пример увиденное им видео из роддома, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. «Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», — отметил Мурашко.

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Он добавил, что перечисленные им факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи в России «стала ключевым звеном, в том числе, снижения смертности».

В связи с этим глава Минздрава попросил в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.

Мурашко также заявил о кадровых проблемах в регионах — от главного врача до главы местного минздрава. «Сегодня проблема — найти главного врача. Реальная. Проблема — найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего», — сказал министр.

По его словам, едва новый руководитель успевает вникнуть в повестку, его снова меняют, приходит следующий. «Если мы потеряем определенные позиции руководства, начиная с медицинской организации — завотделением — и (заканчивая) органом исполнительной власти субъекта, к сожалению, ничего в результате не достигнем», — отметил Мурашко.

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