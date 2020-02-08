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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдена самая необычная пожарная часть (фото)

Пользователи соцсетей делятся снимками итальянской пожарной части, построенной в альпийском городке Маргрейд на севере страны.

Здание, размещенное прямо внутри горы, больше напоминает сверхсовременное жилище суперзлодея из комиксов или секретную лабораторию. Такой проект разработала архитектурная фирма Bergmeisterwolf.

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В скале вырезали три пещеры и соедини их тоннелями. В одной из пещер разместился офис, в двух других — гаражи с пожарными машинами.

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Анна Лысенко

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