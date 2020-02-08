17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тюлень «подрезал» не ожидавшего подвоха серфера (видео)
Серфингисты в Намибии случайно сняли забавные кадры, на которых тюлень выпрыгивает из воды прямо рядом с доской.
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Серфингисты в Намибии случайно сняли забавные кадры, на которых тюлень выпрыгивает из воды прямо рядом с доской.
Не ожидавший ничего подобного серфер по имени Крэйг от неожиданности отпрянул назад. Тут тюлень совершил еще один прыжок, но в этот раз заставил серфингистов лишь улыбнуться. Они невозмутимо продолжили свое дело.
Оператор, снимавший серфинг друзей, объясняет, что в этом районе побережья обитает большая колония тюленей.
Анна Лысенко