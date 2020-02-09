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04:18 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщило о гибели в Афганистане не менее пяти американских солдат

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Не менее пяти американских солдат погибли в результате нападения в афганской провинции Нангархар, сообщает издание New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

По информации афганских источников, в результате обстрела погибли «пять или шесть» солдат США и шесть военных Афганистана. При этом представитель вооруженных сил США сообщил, что под атаку попали, по меньшей мере, шесть американских солдат, не уточнив число скончавшихся.

Раннее сообщалось, что объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля. Ни одна из группировок пока не взяла не себя ответственность за нападение.

В конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение взяло на себя радикальное движение «Талибан"*. Однако, как заявило командование США, нет никаких указаний на то, что причиной падения стал вражеский огонь. Впоследствии было объявлено, что самолет разбился из-за технических проблем.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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