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07:54 (мск), источник: Российская газета

В России изменились правила назначения льготных лекарств

С 9 февраля вступили в силу изменения в порядок назначения лекарственных препаратов. Поправки были внесены в приказ Минздрава № 4н «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». Теперь врачи могут увеличивать количество обезболивающих наркотических препаратов, ориентируясь на протоколы лечения.

Источник: РИА "Новости"

Для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, лекарственные препараты с оформлением рецептов теперь могут назначаться на курс лечения до 180 дней (ранее — до 90 дней).

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Контроль в виде печатей, подписей и усиленных электронных подписей теперь будет распространяться не только на рецепты с курсом лечения до 60 дней, но и на рецепты с меньшим курсом лечения.

При назначении лекарств, которые обладают анаболической активностью при курсе лечения более 30 дней потребуются дополнительные контрольные действия в виде установленных надписей с подписью медработника, оттиском печати для бумажных рецептов, проставлением установленной отметки и усиленной квалифицированной электронной подписи для рецептов в электронном виде. Несколько изменилась форма рецептурного бланка N 148−1/у-04 (л). В ней появилось место для штрихкода, если рецептурный бланк изготавливается с использованием компьютерных технологий. Уточнен также список сокращений, используемых в рецептах.

Как пояснили «РГ» в Комитете Совета Федерации по социальной политике, обычно рецепт действителен в течение 30 дней. На лекарства, срок годности которых не превышает 10 дней, выписывают несколько рецептов (чтобы хватило на месячный курс лечения).

Направлять такие рецепты в аптеку нужно по мере расходования лекарств.

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Рецепт с пометкой statim (немедленно) должны обслужить в течение одного рабочего дня со дня обращения, с пометкой cito (срочно) — в течение двух. Рецепт на лекарственный препарат, входящий в минимальный ассортимент препаратов для медицинского применения, обслуживается в течение пяти рабочих дней со дня обращения.

Перечень категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатных лекарств, содержится в приложении 1 к постановлению правительства РФ от 30.07.1994 № 890.

Получать медикаменты на безвозмездной основе могут: участники и инвалиды ВОВ, родители и жены военнослужащих, погибших при защите страны или впоследствии от ран, полученных на фронте; жители и защитники блокадного Ленинграда; герои СССР и РФ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; ветераны боевых действий, проходивших на территории других государств; дети до 3 лет (для многодетных семей — до 6 лет); инвалиды I группы и дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся негативному воздействию последствий аварии на ЧАЭС; лица, получившие лучевую болезнь вследствие иных ядерных катастроф и испытаний, и другие.

В перечень категорий граждан, которым положены бесплатные лекарства, пенсионеры не включены. Получить необходимые по медицинским показаниям лекарства они могут со скидкой в размере 50 процентов (приложение 2 к постановлению № 890).

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17 июня 2019© Ньюстюб
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