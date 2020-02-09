Вызванная коронавирусом 2019-nCoV пневмония получила название NCP

«Власти Китая приняли решение дать заболеванию временное название “пневмония, вызванная новым типом коронавируса”. На английском языке оно звучит как Novel Coronavirus Pneumonia или сокращенно NCP», — сказано в сообщении.
Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. К настоящему моменту, помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, включая Россию.
По данным на утро воскресенья, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в КНР превысило 37,2 тыс., 813 человек умерли, выздоровели 2729. Наибольшее количество зараженных в Китае приходится на центральную провинцию Хубэй (27100 человек), далее следуют южная провинция Гуандун (1120), восточная Чжэцзян (1075) и центральная Хэнань (1033).
В китайской столице по последним данным зафиксировано 326 случаев заболевания, в том числе два летальных исхода. Количество выздоровевших в Пекине достигло 37.