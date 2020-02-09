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11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили фигурку из настольной игры викингов

Уникальная находка для изучения эпохи.

В Англии обнаружили уникальную игровую фигурку из белого и синего стекла возрастом около 1200 лет.

Похожими фигурами играли в скандинавскую настольную игру хнефатафл, которая появилась еще в III веке нашей эры, но была забыта с появлением шахмат в X—XI вв.

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Фигурку обнаружили эксперты из Даремского университета и археологической организации DigVentures на Линдисфарне у северо-восточного берега Англии. В 793 году на этот приливный остров напали скандинавы, положив начало эпохе викингов в Северной Европе.

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Современная копия фигурки

Однако специалисты не уверены, что игру в Англию завезли именно викинги.

«Мы считаем, что существовала местная версия игры, в которую играла элита Северной Британии еще до того, как сюда ступили викинги», — рассказала археолог Лиза Уэсткотт Уилкинс из DigVentures в комментарии изданию Guardian.

Анна Лысенко

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