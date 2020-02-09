11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили фигурку из настольной игры викингов
Уникальная находка для изучения эпохи.
В Англии обнаружили уникальную игровую фигурку из белого и синего стекла возрастом около 1200 лет.
Похожими фигурами играли в скандинавскую настольную игру хнефатафл, которая появилась еще в III веке нашей эры, но была забыта с появлением шахмат в
Фигурку обнаружили эксперты из Даремского университета и археологической организации DigVentures на Линдисфарне у
Однако специалисты не уверены, что игру в Англию завезли именно викинги.
«Мы считаем, что существовала местная версия игры, в которую играла элита Северной Британии еще до того, как сюда ступили викинги», — рассказала археолог Лиза Уэсткотт Уилкинс из DigVentures в комментарии изданию Guardian.
Анна Лысенко